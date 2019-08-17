"Позитивный и скромный": Усик встретился с известным голливудским актером (фото)
10:11, 17 августа 2019Бокс
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Украинский боксер познакомился с Марком Уолбергом.
Александр Усик / REUTERS
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сообщил фанатам о своем знакомстве с известным голливудским актером Марком Уолбергом.
Фото со звездой кинематографа Александр опубликовал в Instagram.
"Познакомился с голливудским актером, очень позитивным и скромным человеком Марком Уолбергом", - написал боксер.
Украинец в настоящий момент находится в Лос-Анджелесе (США), где продолжает подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.
Ранее УНИАН сообщал, что стали известны дата и место следующего боя Усика.
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