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"Позитивный и скромный": Усик встретился с известным голливудским актером (фото)

10:11, 17 августа 2019
Бокс
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Александр Усик / REUTERS

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сообщил фанатам о своем знакомстве с известным голливудским актером Марком Уолбергом.

Фото со звездой кинематографа Александр опубликовал в Instagram.

"Познакомился с голливудским актером, очень позитивным и скромным человеком Марком Уолбергом", - написал боксер.

Украинец в настоящий момент находится в Лос-Анджелесе (США), где продолжает подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе.

Ранее УНИАН сообщал, что стали известны дата и место следующего боя Усика.

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Теги: #бокс#Марк Уолберг#Александр Усик