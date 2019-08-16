Утверждены дата и место дебютного боя Усика в супертяжелом весе (видео)

Украинский боксер проведет свой следующий бой в октябре.

Стали известны точные дата и место проведения дебютного для Александра Усика поединка в супертяжелом весе.

Информацию о бое в Instagram сообщили промоутерская компания Matchroomboxing, которая сотрудничает с украинским боксером, а также менеджер Усика Эгис Климас.

Читайте такжеГвоздик - Бетербиев: стало известно место проведения чемпионского боя

В следующий раз украинский боксер выйдет на ринг 12 октября. Бой состоится на "Винтраст Арене" в Чикаго.

Имя соперника Усика официально пока не называется.

Ожидалось, что украинец проведет бой против Карлоса Такама, однако несколько дней назад стало известно, что камерунец может отказаться от встречи с Усиком после подписания контракта с новым промоутером.

Бой Усик - Такам должен был состояться еще в мае, но был отложен из-за травмы украинца.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе.