Экс-тренер Кличко: Владимир не вернется в ринг

Джонатон Бэнкс считает, что украинец не будет менять решение о завершении карьеры.

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил мнение, что украинский экс-чемпион не вернется в ринг.

Об этом Бэнкс сказал в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

"Кличко не вернется в ринг. Он общался со мной перед принятием решения о завершении карьеры. Он сказал мне, что оставил в боксе все, что хотел. Я ему ответил, что приму любое решение, которое он примет", - сказал Бэнкс.

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Тренер также отметил, что Кличко долго взвешивал решение завершить карьеру:

"Владимир долго решался завершить карьеру. Он говорил, что должен быть уверен, что не вернется в ринг, прежде чем озвучить решение об уходе. Он не хочет быть тем, кто потом скажет: "Ок, я возвращаюсь".

Бэнкс также объяснил, почему все хотят, чтобы Кличко вернулся:

"Владимир на протяжении долгого периода ассоциировался с супертяжелым дивизионом, он успел нажить много недоброжелателей. Теперь все хотят его возвращения, чтобы у дивизиона появилось лицо".

Как сообщал УНИАН, ранее известный промоутер заявил, что Кличко ведет переговоры о возвращении в ринг.