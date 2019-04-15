Украинец Беринчик показал, как готовился к чемпионскому бою с японцем (фото, видео)
16:23, 15 апреля 2019Бокс
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Украинский боксер будет защищать титул WBO International.
Денис Беринчик завершил подготовку к бою / фото: К2 Promotions
Украинский боксер Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завершил подготовку к поединку против японца Нихито Аракавы (32-6-2, 18 КО).
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Беринчик продемонстрировал свою форму в ходе открытой тренировки перед боем, в котором будет защищать титул WBO International.
Также украинский боксер призвал болельщиков поддержать его в киевском "Дворце спорта".
Бой Беринчик - Аракава состоится 20 апреля.
Напомним, пояс WBO International Беринчик завоевал в апреле прошлого года, когда нокаутировал филиппинца Росеки Кристобаля.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что бой против Аракавы может стать для Беринчика последним на территории Украины.
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