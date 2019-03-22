Усик в мае дебютирует в супертяжелом весе - договорился о бое с Такамом

Бой должен состояться 18 мая.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) договорился о поединке с камерунским супертяжеловесом Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

Об этом в своем Twitter заявил инсайдер RingTV, LATimes и FoxSports Майк Коппинджер, сообщает Xsport

Согласно источнику, 18 мая в Чикаго Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе. На территории США бой будет транслировать онлайн-стримминг платформа DAZN.

Ранее сообщалось, что украинец может провести первый поединок в хэвивейте с россиянином Александром Поветкиным (34-2, 24 КО), однако российская сторона отказалась от встречи.

Также WBA назначила торги по поединку украинского тяжеловеса против другого представителя РФ Дениса Лебедева (32-2, 23 КО), но, судя по всему, команда украинца сделала выбор в ползу супертяжелого веса.

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