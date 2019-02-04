Украинец Гвоздик сохранил первую позицию в полутяжелом весе после боя Ковалева с Альваресом

Украинец занимает первое место в своем дивизионе по версии boxrec.

Чемпион мира WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик сохранил первую позицию в обновленном рейтинге лучших полутяжей планеты по версии Boxrec.

Об этом пишет iSport.ua.

На второе место после победы над Элейдером Альваресом поднялся россиянин Сергей Ковалев, на третьем место находится обладатель пояса WBA Дмитрий Бивол.

Обязательный претендент на титул Гвоздика Маркус Браун занимает четвертую позицию, а замыкает пятерку лучших чемпион IBF Артур Бетербиев.