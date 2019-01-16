Ломаченко летом может провести бой в Англии

Самый вероятный соперник - британский боксер Энтони Кролла.

Промоутер чемпиона мира по боксу по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о планах украинца.

По словам главы Top Rank, следующий бой Ломаченко, как и предполагалось ранее, проведет за пояс IBF в апреле. А вот после этого Василий может появиться в ринге уже летом.

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"Летом, я хотел бы пригласить Ломаченко в Англию и устроить бой против Энтони Кроллы. Я знаю, что Лома хотел бы драться в Великобритании", - цитирует слова Арума TalkSport.

Напомним, что в своем последнем бою Ломаченко по очкам уверенно победил Хосе Педрасу. Таким образом, победив пуэрториканца, Василий впервые в карьере объединил пояса. Интересно, что Педраса стал первым соперником Ломаченко с 2014 года, который сумел продержаться с ним весь бой.

На данный момент в активе украинца 12 побед (9 нокаутов) и одно поражение. Ранее Василий Ломаченко заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.