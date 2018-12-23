Диллиан Уайт отправил Чисору в глубокий нокаут и стал основным претендентом на бой с Усиком

Центральный поединок выходных в Лондоне завершился в 11-м раунде.

В Лондоне на арене «O2» британcкий боксер Диллиан Уайт защитил звание «серебряного» чемпиона WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг), победив претендента на титул - своего соотечественника Дерека Чисору.

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Соперники уже встречались два года назад и тогда раздельным решением судей в конкурентном бою победил Уайт. На этот раз бой также получился зрелищным, но преимуществом владел Уайт. Судья, к тому же, дважды снимал очки с Чисоры за удары ниже пояса.

В 11-м раунде Чисора пропустил мощный левый хук и упал на канвас, даже не пытаясь подняться. Рефери сразу же прекратил поединок, что означало досрочную победу Уайта.

Стоит отметить, что оба боксера являются потенциальными соперниками Александра Усика в супертяжелом весе. Победа Диллиана Уайта дает ему больше шансов на бой с украинцем.