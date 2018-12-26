Днепр благодаря шикарному 3-очковому победил Запорожье в 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

"Черкасские Мавпы" в красочном матче обыграли "Киев-Баскет".

Сегодня состоялись три матча 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу. "Днепр", "Черкасские Мавпы" и "Политехник" добились побед и получили преимущество перед повторными поединками данной стадии, сообщает официальный сайт соревнований.

Харьковский "Политехник" дома обыграл "Химик" - 87:72. Самым результативным игроком встречи стал игрок "Политехника" Дэвид, который набрал 19 очков.

"Черкасские Мавпы" в красочном матче обыграли "Киев-Баскет" на домашней арене - 109:91. В составе гостей 32 очка набрал Крик, но это не помогло киевлянам добиться успеха.

В еще одном поединке "Днепр" одержал гостевую победу над "Запорожьем" с разницей в 3 очка - 73:70, при этом решающий трехочковый бросок при равном счете за несколько секунд до конца встречи совершил Мишула.

Ответные матчи в этих парах состоятся 5 января.