Дабл-дабл украинца Леня помог Атланте обыграть Детройт в чемпионате НБА

«Лейкерс» без участия украинца Святослава Михайлюка уступили «Мемфису».

Украинский центровой «Атланты» Алексей Лень принял участие в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» и помог одержать своей команде победу - 98:95.

Украинец провел на паркете 34 минуты 43 секунды. За это время он набрал 15 очков, совершил 17 подборов, сделал 1 ассист, 3 блок-шота, 1 перехват, 4 потери и 5 фолов.

Лень реализовал 7 из 18 двухочковых бросков (38,9%), 1 из 2 штрафных (50%) и 0 из 1 трехочкового (0%). Коэффициент его полезности составил -2. Это четвертый дабл-дабл Леня в составе «Атланты».

В другом матче дня «Лейкерс» без участия украинца Святослава Михайлюка уступили «Мемфису» - 99:107.

«Детройт» – «Атланта» 95:98 (21:28, 22:29, 23:22, 29:19)

Д: Джексон (16 + 6 фолов), Гриффин (15 + 7 подборов - 5 потерь), Драммонд (13 + 15 подборов + 5 блокшотов), Буллок (8), Кеннард (2) - старт; Джонсон (4), Пачулия (7 + 8 подборов), Кальдерон (2), Гэллоуэй (18), Браун (10)

А: Лень (34:43 = 15 очков (7/17 двухочковых, 0/1 трехочкового, 1/2 штрафных), 17 подборов (8 в нападении), 1 передача, 1 перехват, 3 блок-шота, 4 потери, 5 фолов, "+/-" -2), Бэйзмор (13), Янг (12 + 7 подборов - 6 потерь), Дедмон (11 + 6 фолов), Хуэртер (8) - старт; Пойтресс (0), Картер (18 + 7 подборов), Бембри (4), Лин (10), Андерсон (7), Хэмилтон (0)

«Индиана»– «Вашингтон» 105:89 (27:25, 26:21, 31:18, 21:25)

И: Тернер (18 + 17 подборов), Богданович (14), Коллисон (12), Оладипо (12 + 9 передач), Янг (10 + 9 подборов) - старт; Сабонис (15 + 10 подборов), Лиф (0), МакДермотт (2), О'Куинн (2), Холидэй (12), Джозеф (8)

В: Брайант (11 + 7 подборов), Грин (10), Уолл (7 - 7 потерь), Бил (7), Ариза (6) - старт; Моррис (16), Браун мл. (0), Деккер (8), Маинми (6), Саторански (8), Бэйкер (0), МакРэй (0), Рэндл (10)

«Бостон»– «Шарлотт» 119:103 (29:26, 39:21, 26:20, 25:36)

Б: Ирвинг (25), Тейтум (17), Моррис (12 + 8 подборов), Хорфорд (10), Смарт (6) - старт; Оджолей (5), Ябуселе (3), Тайс (10), Хэйворд (8 + 7 подборов), Уильямс (6), Розир (9), Уанамейкер (0), Браун (8)

Ш: Уокер (21), Лэмб (14), Зеллер (5), Батюм (5), Уильямс (4) - старт; Кидд-Гилкрист (7), Бриджес (3 + 7 подборов), Эрнангомес (19 + 10 подборов), Паркер (3), Грэм (7), Бэйкон (2), Монк (13)

«Бруклин»– «Финикс» 111:103 (38:31, 25:25, 28:18, 20:29)

Б: Расселл (18 + 8 передач - 7 потерь), Куруч (16 + 9 подборов), Харрис (13), Аллен (11 + 9 подборов), Холлис-Джефферсон (6) - старт; Дэвис (15 + 8 подборов), Дадли (8), Кэрролл (0), Динуидди (24 + 7 передач)

Ф: Эйтон (26 + 18 подборов), Букер (25 + 9 передач), Бриджес (9 + 5 перехватов), Уоррен (4), Мелтон (0) - старт; Холмс (8), Убре (7), Джексон (11), Кроуфорд (6), Дэниелс (7)

«Кливленд» – «Чикаго» 92:112 (29:28, 30:26, 15:30, 18:28)

К: Нэнс-младший (20), Осман (17 + 7 подборов), Беркс (12), Секстон (6), Блоссомгейм (0) - старт; Фрай (3), Джонс (0), Жижич (0), Деллаведова (10), Кларксон (17), Нваба (7)

Ч: Маркканен (31), Данн (17 + 8 подборов + 7 передач), Холидэй (15), Арчидьяконо (12 + 8 передач), Картер (5 + 7 подборов) - старт; Фелисио (0), Хатчисон (4), Лопес (11), Харрисон (6), Блэйкени (8), Алкинс (3)

«Орландо» – «Майами» 91:115 (17:28, 27:25, 27:37, 20:25)

О: Фурнье (17), Гордон (14), Айзек (8 + 7 подборов), Огастин (7), Вучевич (6 + 7 подборов) - старт; Симмонс (11), Бамба (7), Грант (7), Росс (7)

М: Джонсон (25), Уинслоу (17 + 4 перехватов), Ричардсон (15 + 8 подборов), Уайтсайд (10), Джонсон (9) - старт; Олиник (9), Джонс мл. (3), Адебайо (1), Уэйд (10), Эллингтон (0)

«Сакраменто»– «Новый Орлеан» 122:117 (25:36, 33:33, 28:27, 36:21)

С: Хилд (28), Коули-Стайн (17 + 15 подборов), Фокс (16 + 10 передач), Шамперт (10), Бьелица (5 + 9 подборов) - старт; Джайлс (4), Джексон (6), Куфос (0), Феррелл (2), Богданович (20 + 7 передач)

НО: Холидэй (27 + 7 подборов), Дэвис (23 + 16 подборов + 4 блокшотов), Рэндл (16 + 8 подборов), Фрэйзер (12 + 7 передач), Миллер (8) - старт; Хилл (6), Окафор (6 + 10 подборов), Джексон (4), Мур (8)

«Оклахома-Сити» – «Миннесота» 112:114 (25:35, 38:18, 17:33, 32:28)

ОС: Джордж (31 + 11 подборов), Уэстбрук (23 + 11 подборов + 10 передач + 4 потери), Грант (14 + 7 подборов + 2 блок-шота), Адамс (12), Фергюсон (2) - старт; Шредер (10), Абринес (7 + 2 блок-шота), Диалло (7 + 2 блок-шота), Паттерсон (6 + 2 блок-шота), Ноэл (0 + 5 подборов + 2 блок-шота).

М: Уиггинс (30 + 6 подборов + 5 передач + 4 потери), Таунс (18 + 5 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ковингтон (13 + 5 подборов), Гибсон (11 + 5 подборов), Джонс (5 + 5 подборов) - старт; Дженг (11 + 2 блок-шота), Шарич (10 + 8 подборов), Окоги (9 + 3 перехвата), Бэйлесс (7).

«Голден Стэйт»– «Клипперс» 129:127 (36:36, 31:35, 36:23, 26:33)

ГС: Карри (42 + 6 подборов), Дюрэнт (35 + 12 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Грин (14 + 6 передач + 5 перехватов), Томпсон (12 + 2 блок-шота), Жеребко (7) - старт; Луни (10 + 7 подборов), Маккинни (6 + 6 подборов), Ливингстон (3 + 5 подборов).

К: Харрис (32 + 9 подборов), Галлинари (25 + 11 подборов), Брэдли (12), Гилджес-Александер (3), Гортат (2 + 5 подборов) - старт; Уильямс (25 + 9 передач), Харрелл (13), Беверли (10), Скотт (3), Уоллес (2).

«Портленд» – «Даллас» 121:118 OT (25:27, 37:25, 26:28, 19:27, 14:11)

П: Лиллард (33 + 7 передач), Макколлум (22 + 5 подборов + 5 передач), Харклесс (13), Нуркич (10 + 12 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), Амину (9 + 9 подборов) - старт; Ленард (13 + 6 подборов), Карри (12), Коллинз (5 + 6 подборов), Стаускас (2), Тернер (2).

Д: Барнс (27), Дончич (23 + 11 подборов + 6 передач), Джордан (14 + 10 подборов), Брансон (11 + 6 подборов), Мэттьюз (8) - старт; Пауэлл (14), Бареа (9 + 8 передач), Финни-Смит (5), Клебер (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), Харрис (2 + 5 подборов).

«Лейкерс» – «Мемфис» 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35)

Л: Джеймс (22 + 14 подборов + 7 передач + 4 потери), Ингрэм (20), Зубац (19 + 4 блок-шота), Кузма (11 + 6 подборов + 6 передач), Болл (4 + 3 перехвата + 2 блок-шота) - старт; Харт (11), Колдуэлл-Поуп (10), Рондо (2).

М: Джексон мл. (27 + 9 подборов), Газоль (17 + 9 подборов + 8 передач), Конли (17 + 8 передач), Темпл (14 + 7 подборов + 2 блок-шота), Андерсон (2 + 6 подборов) - старт; Грин (12 + 5 подборов), Селден (12), Рэбб (4), Брукс (2).