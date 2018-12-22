Киев-Баскет крупно обыграл Черкасские Мавпы в матче Суперлиги

Игра завершилась со счетом 90:51.

В Киеве завершился матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором Киев-Баскет разбил Черкасские Мавпы.

Команда Евгения Мурзина без шансов победила соперников, которые приехали в столицу со значительно усеченным, из-за болезней составе. В ростере команды Максима Михельсона было лишь 8 игроков, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Новичок Киев-Баскета Арон Нванкво выиграл стартовое вбрасывание и сам же выполнил первую атаку своей команды, однако, не метко. Открыли же счет в матче именно гости – точным со средней линии был легионер Мавп Брэндон Янг. После этого Отверченко и Нванкво с Крутоусом обменялись попаданиям и счет стал равный – 5:5. После этого инициатива перешла к хозяевам паркета: два балла от Латковіча и два с фолом от Крутоуса за минуту увеличили разницу в счете до 5 баллов. После этого Обезьяны пытались отыграться усилиями все того же Янга и Отверченко, но киевляне только увеличивали отрыв в счете. Завершилась первая четверть 34:13.

Второй период начался с яркого данку от бігмена Обезьян Крісофера Коуклі. После этого эффектный отрезок выдал капитан гостей Александр Кольченко, который сначала забил два, а после этого добавил еще три балла по периметру. Но киевляне снова взяли матч под свой контроль и за следующие 7 минут игры позволили гостям набрать лишь три балла. Тогда как сами забили за вторую четверть 23 очка - 57:23 после первой половины игры.

В третьем периоде разница в счете продолжила только расти, и только в заключительной четверти команде Михельсона удалось не проиграть – 17:17.

Закончилась же игра при счете 90:51.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

22 декабря

БК "Киев-Баскет" - БК "Черкасские Мавпы" - 90:51 (34:13, 23:10, 16:11, 17:17)

ИМЕЛ: Отверченко - 12оч; Чумаков - 10оч, 5пб; Кольченко - 8.

КБ: Нванкво - 15оч,10пб; Крутоус - 15оч; Латковіч - 12оч, 7пб.