"Не уверен, что останется": Зеленский сделал заявление о будущем министра спорта Жданова (видео)

Чиновник может не остаться в новом правительстве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах развития спорта в стране и перспективах министра молодежи и спорта Игоря Жданова.

Заявление главы государства привел телеканал "НикВести" на своей странице в YouTube.

"В каждом городе к нам подходят люди и говорят: «Нам бы стадион, дворец спорта, вот это». И все кусочками. Я обратился к нашему олимпийскому комитету, к нашему министру Жданову. Не уверен, что он останется министром. Я понимаю, что будет новое правительство. Я их попросил: «Понимаю, что добиться Олимпиады очень сложно, но давайте представим, что мы к ней готовимся. Дайте общий план по стране».

Есть города, великолепные спортсмены в региональных городах, не все же в Киеве. Должен быть нормальный стратегический подход, они должны все нарисовать по стране. Мы примем это на законодательном уровне и будем вкладывать", - заявил Зеленский.

Жданов является министром молодежи и спорта с декабря 2014 года.

УНИАН ранее сообщал, что Зеленский побывал в тренировочном лагере Ломаченко.