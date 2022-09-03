Гегемония Xiaomi в этом классе постепенно прекращается – в списке всего два гаджета китайского гиганта.

Разработчики бенчмарка Antutu взялись за ежемесячное обновление рейтинга Android-смартфон. В данной заметке представлен обновленный топ-10 самых производительных недорогих моделей среднего уровня по состоянию на август 2022 года.

Он подтверждает, что гегемония Xiaomi в этом классе постепенно прекращается – в списке всего два гаджета китайского гиганта.

Первое место досталось iQOO Z5 на базе Snapdragon 778G. Аппарат получил 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Питает все это аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой.

на базе Snapdragon 778G. Аппарат получил 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Питает все это аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. На второй строчке расположился Oppo Reno 8 Pro с 6,62-дюймовым AMOLED-экраном, основной камерой 50 Мп и чипом Snapdragon 7 Gen 1. Также есть сканер отпечатка пальца, расположенный под экраном.

с 6,62-дюймовым AMOLED-экраном, основной камерой 50 Мп и чипом Snapdragon 7 Gen 1. Также есть сканер отпечатка пальца, расположенный под экраном. Тройку лидеров замыкает Xiaomi Civi 1S , который отличается от оригинальной модели лишь одной незначительной деталью. Вместо чипа Snapdragon 778G в смартфон поставили более производительный 778G+.

Замыкают десятку самых мощных, и производительных, но недорогих смартфонов на Android – Honor 70, Xiaomi 11 Youth Edition, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50, Huawei P50E и Huawei nova 9 Pro.

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Напомним, ранее специалисты портала Gizсhina отобрали пятерку лучших бюджетных смартфонов предыдущих лет, которые сейчас продаются ниже $150. В таких устройствах пользователей больше всего интересует хорошая камера, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также емкость батареи.

В то же время обозреватели The Verge выбрали 8 лучших игровых ноутбуков 2022 года. В список вошли модели Asus, MSI, Razer и Lenovo.

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