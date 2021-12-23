На Центральном железнодорожном вокзале Киева начали монтаж новогодней елки. Праздничное дерево должны были установить на вокзале еще 17 декабря.
О начале работ сообщила пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть зрада отменяется. Поэтому можете быть спокойными, ее именно сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - говорится в сообщении.
Читайте также"Точно позорище" : в сети "разгромили" елку, установленную в МинюстеВ компании уверяют, что елка будет готова накануне католического Рождества – 24 декабря.
Также в пресс-службе отметили, что на Южном вокзале елку установили еще на прошлой неделе, а 19 декабря на фасаде Центрального вокзала включили новогоднюю иллюминацию.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство по факту хищения около 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.
Согласно договору, заключенному филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця", конечный срок установки новогодней елки был не позднее 17 декабря. Однако по состоянию на 22 декабря елки не было.