Зеленский хочет освободить выпускников из ОРДЛО от сдачи ВНО для поступления в вузы

Все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских заведениях высшего образования бесплатно.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон «О высшем образовании» для максимального упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, изменения будут предусматривать, что дети с этих территорий смогут поступать в заведения высшего образования Украины без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступать во все вузы, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.

Кроме того, все желающие с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Сейчас такая норма действует только для выпускников с аннексированного Крыма и Севастополя.

«Это - часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования», - подчеркнул Зеленский.

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