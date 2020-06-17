В МОН назвали минимальные цены на контрактное обучение в вузах (список)

Минимальная стоимость обучения распространяется на 38 самых популярных специальностей.

Министерство образования и науки опубликовало данные относительно минимальной цены контрактного обучения в каждом из 160 подчиненных МОН заведений, которые обучают соискателей высшего образования.

В целом, как отмечается на сайте МОН, цена колеблется он 6 до 47 тысяч гривень в год.

Отмечается, что в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньшей, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

Поэтому индикативная себестоимость обучения на контракте для бакалавров в 2020 году колеблется между 6 и 39 тысячами гривень.

Вместе с тем почти в 100 университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривень. А наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена лишь в девяти заведениях.

Читайте такжеКомитет Рады одобрил законопроект Зеленского о сдаче ВНО по желанию - нардеп

Отмечается, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и прочее.

В МОН добавляют, что ввести минимальную стоимость обучения решили, поскольку цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение. Из-за этого страдают качество и условия обучения.

С полным перечнем вузов и стоимости обучения в них можно ознакомиться ниже:

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2020 года Министерство образования и науки вводит минимальную цену контрактного обучения для 38 из 121-й специальности (так называемую индикативную себестоимость).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram