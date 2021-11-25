В селе проживает 62 пары близнецов.

На Закарпатье, у подножия Черной горы расположено известное на всю Украину и мир село, которое называют столицей близнецов – Великая Копаня. Населенный пункт попал в книгу рекордов Украины из-за феноменального количества близнецов, которые здесь постоянно рождаются.

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"На сегодняшний день есть 62 пары близнецов при численности населения почти четыре тысячи человек", - рассказывает председатель Великокопанского сельского совета Виталий Балаж.

Село попало в Книгу рекордов Украины из-за феноменального количества близнецов, которые постоянно тут рождаются. Исследователи считают, что на появление близнецов влияет вода из местного источника с высоким уровнем селена.

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"Корова имела два теленка, куры несут яйца с двумя желтками. Даже в огороде овощи, фрукты и ягоды тоже рождаются по двое", – говорит жительница поселка Татьяна Чейпеш.

Как ранее сообщал УНИАН, сиамских близнецов из Камеруна успешно разделили в Турции. Операция длилась 27 часов. Сестрам Элизабет и Мэри – год и четыре месяца. Они родились соединенными в области позвоночника и таза. Девочек привезли в Турцию семь месяцев назад. Все это время врачи проводили исследования и готовились к операции.

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Автор: Анастасия Горбачева