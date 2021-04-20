Площадь возле Крестовоздвиженской церкви превратилась в парковку для роскошных автомобилей, а вокруг было полно охраны.

Накануне скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Московского патриархата Павел отпраздновал юбилей: ему исполнилось шестьдесят лет.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

С самого утра Павел встречал гостей с подарками в своей резиденции в монастыре: все это происходило без соблюдения карантинных норм и социальной дистанции.

В одиннадцать утра площадь у Крестовоздвиженской церкви превратилась в парковку для роскошных автомобилей, а вокруг было полно охраны.

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Одним из первых поздравил митрополита Павла временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине Александр Лукашик, приехавший на бронированном "Гелике" со спецсигналами. Среди гостей также были несколько бывших и действующих политиков: бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко подарил Павлу букет белых роз, а экс-нардеп от "Народного фронта" Татьяна Донец привезла набор брендовой посуды в деревянном ящике.

Всего за день было до сотни посетителей: они все были без масок, не соблюдали дистанцию, знакомые между собой гости целовались в щеки и губы.

Главный подарок на юбилей на этот раз Павел устроил себе сам: он построил на территории Лавры курятник с редкими фазанами и павлинами.

Как праздновал Павел свой предыдущий юбилей

Десять лет назад настоятель Киево-Печерского монастыря стал настоящим героем светской хроники: тогда он праздновал значительно роскошнее. Среди гостей были премьеры и народные депутаты, олигархи и супермодели и подарки были интереснее - на пятьдесят лет он получил "Мерседес" бизнес-класса последней модели, а как только закончился Великий пост, иерарх устроил закрытую вечеринку в отеле "Русь". В тот раз его и гостей развлекали певец Стас Михайлов и Таисия Повалий.

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Автор: Олег Давыгора