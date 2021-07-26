Они, в частности, просят передать ГП "Коневодство Украины" в ведение этого министерства и сохранить генофонд племенных лошадей на государственных конных заводах.

Коневоды в центре Киева требовали от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины обратить внимание на проблемы отрасли коневодства.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции протеста у здания министерства приняли около 20 человек.

Они держали плакаты с лозунгами: "Прекратите бойню лошадей", "Конные заводы - это концлагеря для лошадей", "Живодеров за решетку" и "Поедание мяса убитых лошадей - это варварство".

Участники акции - сотрудники Киевского ипподрома, представители конной отрасли и зоозащитники выразили обеспокоенность ситуацией на государственных конных заводах, где выращивается племенной генофонд лошадей, и требовали встречи с представителями министерства.

"В Украине старейшие государственные конные заводы в Европе. Это является национальным достоянием и историческими памятниками Украины... Сейчас, во время грабежа, который происходит на государственных конных заводах, мы наблюдаем упадок. Мы видим, что государству лошади не нужны. Не нужен и ипподром, не нужны специалисты, не нужны ни мастера-наездники, не нужны ни селекционеры, ни зоотехники", - сказала президент "Ассоциации скачек и бегов" Татьяна Андрийшина.

Участники акции выступили против политики государственного предприятия "Коневодство Украины".

Андрийшина подчеркнула, что они просят Минагрополитики "забрать у Минэкономики государственное предприятие "Коневодство Украины". "По уставу Государственное предприятие "Коневодство Украины" подчиняется именно Министерству аграрной политики", - сказала она и добавила, что именно это министерство должно приложить усилия для сохранения генофонда племенных лошадей на государственных конных заводах.

По ее словам, проблемой "национального масштаба" является то, что "исчезают лошади на государственных конных заводах, селекционная работа не проводится".

Так, добавила представительница Ассоциации, после смены подчинения "Коневодства Украины" необходимо провести реорганизацию предприятия и "остановить безжалостный дерибан урожая (с земель при конных заводах - УНИАН), который вывозится в неизвестном направлении".

"Государственные конные заводы, сотрудники не имеют возможности вообще ничего проконтролировать. Урожай вывозится, земли используются неизвестными лицами... Людей не ставят вообще в известность, что происходит. Сейчас уже есть задолженность по заработной плате за два месяца на государственных конных заводах", - сказала Андрийшина.

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В комментарии журналистам Андрийшина, в частности, пояснила, что "из конных заводов сделали филиалы этого предприятия - ГП "Коневодство Украины". "Они заключают договоры с какими-то неизвестными подрядчиками, они обрабатывают земли государственных конных заводов. И уже когда идет сезон урожая, они весь урожай вывозят. И за конными заводами остается уплата налогов за землю... Конные заводы должны заплатить заработную плату людям, и они не могут это сделать, потому что урожай вывозится", - отметила президент Ассоциации.

Она добавила, что конные заводы в целом имеют 45 тыс. га земли, это пастбища и земли для возделывания. Выращивается, в частности, подсолнечник, кукуруза и рапс.

"Конные заводы всегда жили за счет земли... всегда обрабатывали самостоятельно землю, своей техникой. И все средства от реализации были на счетах государственных конных заводов. Сейчас такого нет. Они не обрабатывают свои земли сами, обрабатывают посторонние люди, которых привлекает ГП "Коневодство", - пояснила Андрийшина и отметила, что такая ситуация наблюдается уже в течение нескольких лет, и "для лошадей нет кормовой базы, для людей нет заработной платы".

Она привела пример, что 3 года назад Лимаревский конный завод "сдал 48 голов лошадей, молодых, это были 2-летние лошади, при отсутствии кормов, без любого состава комиссии... на мясо, сейчас возбуждено уголовное дело".

Автор: Таня Поляковская