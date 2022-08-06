Ранее он отличился на войне в Чечне.

В Украине установили личные данные командира одного из подразделений армии РФ, которое сейчас находится во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "OSINT Бджоли".

Как сообщается, 7-ой военной базой РФ (в/ч 09332), которая дислоцируется в Абхазии и сейчас находится в Энергодаре, руководит полковник Клименко Вадим Владимирович 30.09.1970 года рождения.

Клименко родился в пгт Просяна на Днепропетровщине, а его бывшая жена, сын и дочь до сих пор живут в Украине.

"Но это не мешает ему лично давать указания обстреливать города Украины", – акцентируют авторы канала.

Отмечается, что в российскую армию Клименко попал более 20 лет назад.

"Уже в 1999 году он отличился на войне в Чечне в составе бригады морской пехоты Черноморского флота, после чего проходил службу в 40-й отдельной бригаде морской пехоты на Камчатке. Имеет звание "герой России", - говорится в сообщении.

Актуальные места регистрации оккупанта - г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 3, корп. 2, к. 1305 (общежитие Минобороны), а также Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 6.

Ранее расследователи установили личность преступника, который кастрировал и убил украинского военнопленного на скандальном видео. Это тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения из батальона "Ахмат".

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