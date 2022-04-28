Зато 43% опрошенных имеют в планах вернуться в родные дома.

Лишь 3% украинцев не планируют возвращаться домой.

Таковы результаты девятого общенационального опрос, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26 апреля 2022 года.

По данным опроса 20% взрослого населения ответили, что им пришлось сменить место жительства после 24 февраля в связи с военным вмешательством России в Украину.

Больше всего тех, кто вынужден уехать, в восточных регионах (58%) и среди молодежи (33%).

По данным опроса, с начала апреля несколько уменьшилось количество тех, кто планирует возвращаться домой в ближайшее время (с 29% до 22%). Зато стало больше тех, кто хотел бы вернуться, но чуть позже (с 24% до 31%). Почти не изменилось количество тех, кто намерен вернуться домой, но после завершения войны (43%).

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1 тысячу респондентов. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,1%.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля около 5: 00 утра Россия начала полномасштабную войну против Украины. Путинские войска с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

Более трех миллионы украинцев покинули страну ища убежище от войны. Еще несколько миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

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