Психолог также удивилась, как срочник за такое короткое время смог научиться так умело пользоваться оружием.

Возможной причиной того, что 20-летний срочник Артемий Рябчук решился на расстрел сослуживцев в воинской части Нацгвардии 27 января, могла послужить нехватка поддержки в раннем возрасте.

Такое мнение высказала военный психолог Светлана Чабанова, изучив видеозаписи произошедшего, пишет "Информатор".

"Эти причины с детства, когда ребенок не видел поддержки. Это нарушение базового мировосприятия. Из этой ситуации видно, что Артемий был закрытый, жил в своем мире и не ощущал поддержки. А без этой поддержки человек сам решает, как ему лучше поступить. Также могу сказать, что это разновидность самоубийства. Именно таким образом случаются массовые расстрелы", – отметила она.

По мнению Светланы Чабановой, то, что происходит на видео, похоже на отражение компьютерной игры.

"Срочник за такое короткое время, если он до этого не имел навыков владения оружием, не смог так быстро им овладеть. За себя могу сказать, что я уже почти шесть лет в армии, и я не владею так оружием, учитывая то, что моя часть всегда на передовых позициях. Таким образом, это отражение компьютерной игры. Не каждый человек сможет вернуться и еще раз выстрелить в своих сослуживцев", – высказалась психолог.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.