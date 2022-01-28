Семья нацгвардейца была верующей, и он мог выбрать альтернативную службу, но сам вызвался пополнить ряды НГУ.

Местные жители села Броска в Одесской области, где жил расстрелявший своих сослуживцев 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук, надеются на справедливое расследование трагедии. Те, кто знал парня, отзываются о нем положительно и не верят в произошедшее.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"И его жалко, и тех ребят жалко…", – рассказала одна из жительниц села.

"Недопонимание, страх, жалость… Жалость к нему, ребенку, потому что ему 20 лет, и он, не понимая того… сам себе угробил жизнь. И конечно же большая скорбь и жалость к тем семьям, которые…", – призналась еще одна.

Отмечается, что парень прослужил всего три месяца. Дом, в котором он жил до этого, сейчас стоит пустой. Мать военнослужащего уехала в Россию к дочке, которая недавно родила. А отец парня скончался три года назад.

Также стало известно, что семья Рябчука была верующей, и он мог выбрать альтернативную службу, но сам вызвался пополнить ряды Национальной гвардии.

В селе говорят, что парень был немного нелюдимым, но всегда здоровался, помогал. Девушки у него не было.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.

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