На заседании рассмотрели ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсудили планы российских оккупантов на ближайшую перспективу и согласовали пути реагирования.

Как сообщается на сайте главы государства, главнокомандующий и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронтах и действия Сил обороны по деоккупации украинской территории.

"Члены Ставки также заслушали информацию руководителей разведки относительно планов врага на ближайшую перспективу. Были согласованы пути реагирования на возможные вызовы, связанные с действиями противника. Кроме того, на заседании рассмотрели ход восстановления энергетической системы и ее защиту от вероятных российских атак", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отдельно обсудили обеспечение граждан связью и доступом к теплу, проанализированы темпы развертывания "пунктов несокрушимости" в стране.

В заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский и командующие войск оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины отправили в ад еще около 590 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.11 ориентировочно составили около 87900 человек.

По словам экспертов, энергетики знают, по каким объектам в Украине будут целиться россияне, и ожидают нового ракетного удара в ближайшие дни. Зеленский прогнозирует, что эта неделя может быть сложной, Россия готовит новые удары по Украине.

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