Сейчас ведется активная работа по минимизации возможных последствий от вражеских ракетных ударов.

Энергетики знают, по каким объектам в Украине будут целиться россияне, и ожидают новый ракетный удар в ближайшие дни.

"Мы понимаем, куда они могут целиться, и где будет самое неприятное. Главная работа, чтобы смягчить последствия того, что они попадут туда, куда нам не нужно... Есть предварительная информация о том, что могут быть атаки в следующие дни. Мы готовимся и очень напряженно идет сейчас работа", - сказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона.

По словам Харченко, ситуация, когда в стране после обстрелов нет ни одной неповрежденной электростанции и ни одного неповрежденного высоковольтного трансформатора, технически действительно очень сложная. Но предугадать, что именно произойдет, невозможно.

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Атаки РФ на энергетику: детали

23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии. Также сообщалось об отключении электроэнергии в соседней Молдове.

На Ривнеской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки этих АЭС были отключены.

В результате попаданий в объекты энергетики многие регионы Украины на десятки часов остались без тепло - и водоснабжения.

На конец прошлой недели энергетики смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20%.