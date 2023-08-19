Президент Украины подчеркнул, что Швеция сделала "абсолютно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичен.

Президент Владимир Зеленский поддерживает вступление Швеции в НАТО и готов убеждать Турцию в необходимости такого шага.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Зеленский подчеркнул, что Швеция сделала "абсолютно рациональный выбор в пользу НАТО", и выбор украинцев аналогичен.

"Я уверен, что наши государства будут в Альянсе, вместе будут гарантировать безопасность, в частности в этом Балто-Черноморско-Азовском регионе", – добавил президент Украины.

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Он отметил, что ранее во время переговоров с Турцией поднимал вопрос вступления Швеции в НАТО и призвал Анкару ратифицировать присоединение скандинавской страны к Альянсу.

"Я приводил аргументы в пользу Швеции в НАТО на недавней встрече с господином Эрдоганом. И будем продолжать в дальнейшем эту работу - лоббировать вступление Швеции в НАТО", – подытожил Зеленский.

Вступление Швеции в НАТО - что надо знать

Как известно, после полномасштабного нападения РФ на Украину, Финляндия и Швеция решили вступить в оборонительный Альянс.

Уже 4 апреля этого года Финляндия официально присоединилась к НАТО, однако вступление Швеции продолжала блокировать Турция. Эрдоган обвинял официальный Стокгольм в поддержке террористических организаций, но в июле 2023 года президент Турции согласился одобрить вступление Швеции в НАТО.

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