Зеленский инициирует установление четырех мемориальных колоколов в разных городах Украины

Первый колокол установят в Луганской области, второй - на Закарпатье, третий и четвертый – в Донецке и Симферополе после их освобождения от российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский инициирует установление четырех мемориальных колоколов в разных регионах Украины, символизирующих Память, Победу, Мир и Единство.

Об этом говорится в его видеообращении по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы его защищаем», - заявил он.

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Зеленский отметил, что это все страницы истории Украины, сплачивают и делают украинцев сильнее.

«Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера (8 мая - УНИАН) я был на Луганщине, возле первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти», - сообщил глава государства.

Президент добавил, что, сегодня находится на Закарпатье, «рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков», здесь, по его словам, будет установлен Колокол Победы.

«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир, и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлит в нашем сознании: «Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы», - резюмировал глава государства.