Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие прогресса захватнических войск Российской Федерации на фронте не является "новой страницей" в войне.
Об этом Зеленский сказал в интервью главному политическому ведущему телеканала FOX News Брету Бееру во время визита на линию фронта.
Ведущий спросил у президента, означает ли установление россиянами полного контроля над Авдеевкой, что является крупнейшим российским достижением за последние 9 месяцев в войне, то, что наблюдается изменение ситуации, что война изменилась.
Зеленский отказался рассматривать недостаток прогресса РФ на фронте как признак "новой страницы" в войне.
"Это не новая страница, потому что в течение этих двух лет мы деоккупировали Харьковскую область... И также мы разблокировали Черное море. Сейчас у нас есть зерновой маршрут и т.д. и уничтожили многие их корабли российского флота. Это то, что мы сделали за эти два года", - сказал Зеленский.
Глава государства признал, что прошлый год в основном был сложным для Украины в конце года.
"Но то, что было сделано, я думаю, что это хорошая работа. И что они смогли сделать? Только это одно место, но ради чего?",- заявил Зеленский.
Другие заявления президента
Как сообщал УНИАН, Зеленский считает, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь наших военных.
Президент убежден, что Украина обязательно вернет Авдеевку под свой контроль.