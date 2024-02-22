Глава государства считает, что за последние два года Украина продемонстрировала хорошие результаты на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие прогресса захватнических войск Российской Федерации на фронте не является "новой страницей" в войне.

Об этом Зеленский сказал в интервью главному политическому ведущему телеканала FOX News Брету Бееру во время визита на линию фронта.

Ведущий спросил у президента, означает ли установление россиянами полного контроля над Авдеевкой, что является крупнейшим российским достижением за последние 9 месяцев в войне, то, что наблюдается изменение ситуации, что война изменилась.

Видео дня

Зеленский отказался рассматривать недостаток прогресса РФ на фронте как признак "новой страницы" в войне.

"Это не новая страница, потому что в течение этих двух лет мы деоккупировали Харьковскую область... И также мы разблокировали Черное море. Сейчас у нас есть зерновой маршрут и т.д. и уничтожили многие их корабли российского флота. Это то, что мы сделали за эти два года", - сказал Зеленский.

Глава государства признал, что прошлый год в основном был сложным для Украины в конце года.

"Но то, что было сделано, я думаю, что это хорошая работа. И что они смогли сделать? Только это одно место, но ради чего?",- заявил Зеленский.

Другие заявления президента

Как сообщал УНИАН, Зеленский считает, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь наших военных.

Президент убежден, что Украина обязательно вернет Авдеевку под свой контроль.

Вас также могут заинтересовать новости: