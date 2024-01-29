Это, по словам президента, помогло бы украинской экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Европейская соцпомощь для беженцев приходила в украинский бюджет. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка спросила у Зеленского, как он относится к мужчинам призывного возраста, выехавшим из Украины. По ее словам, только в Германии находится около 200 тысяч таких мужчин. В ответ на это Зеленский попросил не обобщать вопрос украинских беженцев, в частности, мужчин.

"Ведь здесь очень много разных деталей: есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и возможности поехать, есть люди немобилизационного возраста, есть те, кто выехали раньше, есть студенты", – сказал Зеленский.

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После этого журналистка сказала, что в Германии продолжаются дискуссии относительно того, стоит ли выплачивать помощь мужчинам призывного возраста, выехавшим из Украины. Зеленский ответил, что это решение Германия должна принять самостоятельно.

"Есть такой момент: человек выехал из Украины и получает помощь от Германии. Но бывает такое, что человек получает поддержку и от вас, и от нас. и поэтому я всегда говорил, что для нас было бы гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, предоставляя деньги в бюджет Украины. А потом уже Украина перераспределяла бы эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек", – заявил Зеленский.

Помощь Германии Украине: главные новости

17 января Шольц анонсировал, что военная помощь Германии Украине в этом году составит более 7 млрд евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запланированы большинством партнеров ЕС поставки оружия Украине "слишком малы" и призвал другие страны увеличить их. Также в СМИ появилась информация о том, что Шольц выразил свое недовольство недостаточной помощью Украине и лично президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Впоследствии стало известно, что канцлер Германии приедет в столицу США Вашингтона 9 февраля, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Там, по данным СМИ, немецкий лидер попытается убедить американского президента ускорить выделение Украине помощи.

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