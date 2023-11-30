В июле чешское правительство сократило помощь, но оказалось, что сокращение было чрезмерным.

В следующем году украинским беженцам, получающим финансовую помощь в Чехии, могут увеличить компенсацию на оплату жилья. Об этом заявил министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка, пишет издание Pro Ukrainu.

По словам министра, правительство может пересмотреть установленные лимиты на компенсацию аренды жилья для беженцев, учитываемые при расчете денежной помощи. Пока постановление на стадии обсуждения и согласования, сумма увеличения пособия еще не утверждена.

Издание отмечает, что денежная помощь для беженцев в Чехии была существенно сокращена в июле. В частности выплаты на жилье стали выдавать только беженцам с доходом ниже прожиточного минимума. По данным организаций, которые помогают беженцам, из-за этого многие беженцы начали залезать в долги. Именно поэтому правительство Чехии теперь хочет скорректировать размер выплат.

Видео дня

Министр Юречка подчеркнул, что сокращение помощи в июле имело целью стимулировать беженцев к поиску работы. Но для многих беженцев это создало финансовые проблемы, которые невозможно решить. "В течение осени мы скорректировали условия экстренной помощи, чтобы иметь возможность оказывать адресную помощь украинским беженцам", – сказал министр.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, украинские беженцы накануне зимы все больше выезжают из Румынии и возвращаются домой. Беженцы жалуются на задержки социальных выплат с июня и на отношение к детям в школах. Украинские ученики не понимают румынского языка, но программу для них не адаптируют и на уроках им никто не помогает.

Также мы рассказывали, что в Германии раскритиковали действующую практику помощи украинским беженцам. Отмечается, что очень многие беженцы живут только на помощь и не желают устраиваться на работу.

Вас также могут заинтересовать новости: