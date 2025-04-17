По его словам, спецслужбам известно о планах России.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что на Пасху и после нее возможны новые российские удары по территории страны.

Говоря об угрозах для энергетики и о ее сохранении, он отметил, что приложенные сейчас усилия не означают, что угрозы уже нет. "Конечно, мы знаем, к чему готовится Россия. И есть данные от наших спецслужб, от разведки... И сейчас - во времена Пасхи и после этого - возможны новые удары России", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет защищать свою безопасность и энергетику, но защита заключается не только в ракетах и системах противовоздушной обороны:

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"Важны все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области. Всем мы благодарны за то, что Украина сегодня со светом, Украина восстанавливается".

Он также выразил надежду, что партнеры Украины, Соединенные Штаты Америки и страны Европы, "не позволят России унижать себя" и в дальнейшем игнорировать предложения о прекращении огня и войны.

"Но мы должны быть готовы ко всем сценариям и защищать наше государство, наших людей. Защищать жизнь Украины", - сказал Зеленский.

Угроза ударов на Пасху

Как сообщалось, ранее президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан отметил, что вероятность ударов РФ по Украине на Пасху довольно высока и люди должны это осознать.

В прошлом году на Пасху оккупанты выпустили по Украине десятки дронов-камикадзе типа "шахед". Пуски осуществляли из оккупированного Крыма и Курской области.

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