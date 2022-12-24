Зеленский сделал перестановки в МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил трех послов.

Соответствующие указы №№878-882/2022 от 23 декабря 2022 г. обнародовал Офис главы государства. Согласно документам, изменены послы в Латвии и Болгарии, назначен посол в Бахрейне.

Так, Александр Мищенко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Латвийской Республике. Вместо него назначен на должность Анатолий Куцевол.

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Виталий Москаленко уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Болгария, вместо него должность заняла Олеся Илащук.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах Сеника Дмитрия Юрьевича чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бахрейн по совместительству", - говорится в указе президента №878/2022.

Изменения на дипломатическом фронте

В своем вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах активизировать дипломатию в следующем году – как со странами, которые являются традиционными партнерами, так и с государствами, где пока у Украины меньшее влияние.

Зеленский отметил, что провел совещание с послами Украины. По его словам, весь дипломатический корпус нашего государства получил задание на следующий год.

Перед этим, во время выступления на ежегодной Конференции послов Украины Зеленский заявил, что Украина откроет новые посольства в десяти странах Африки.