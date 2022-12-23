Президент заявил, что Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах континентов глобального Юга.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина откроет новые посольства в десяти странах Африки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на ежегодной конференции послов Украины.

Президент отметил важность уделять особое внимание тем регионам и тем континентам, где украинские интересы пока что представлены меньше, чем необходимо, для блага Украины и защиты от агрессии России.

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В частности, он сказал, что речь идет об Африке.

"Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства в Африке", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что разработана концепция торгового дома Украина-Африка и запланировано открытие его представительств в столицах наиболее перспективных стран африканского континента.

Как сказал президент, в целом с привлечением всех дипломатических учреждений и торговых домов нужно достичь представительства Украины в 30 странах Африканского континента.

"Глобальный рост и международную стабильность в этом веке невозможно представить без отношений с Африкой и другими частями глобального Юга, – Латинской Америкой, Индией, другими азиатскими странами, в частности Китаем и Юго-Восточной Азии, всего региона островов Индийского и Тихого океанов. Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом из этих регионов", - заявил Зеленский.

Посольства Украины в Африке

У Украины есть лишь 10 посольств на 54 страны Африки, из которых не везде есть посол. Страны Африки не были среди приоритетов внешней политики Украины.

При этом Украина является ведущим экспортером продовольствия и металлургической продукции на африканский континент.

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