Михаил Вернигора стал одним из участников программы "Дома" от проекта "Сердце Азовстали" Рината Ахметова. Проект занимается помощью защитникам Мариуполя и их семьям. По программе "Дома" герои, получившие инвалидность I или II группы в результате боев за город, могут получить квартиру.

Защитник Мариуполя Михаил Вернигора получил квартиру в Ирпене по программе "Дома" от проекта "Сердце Азовстали". Поздравить защитника и его семью с новосельем приехал поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан.

Во время уличных боев в Мариуполе Михаил получил тяжелое ранение руки, был эвакуирован на "Азовсталь", где врачи ампутировали ему конечность. 16 мая 2022 года он вместе с другими защитниками по приказу высшего руководства вышел в плен. В качестве тяжелораненого его вернули во время первого обмена пленными в июле 2022 года.

После реабилитации Михаил вернулся на службу и сейчас помогает защитникам и защитницам, которые также пережили плен. По словам защитника, новый дом дает ему возможности для дальнейшего развития.

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"Я думаю, квартира кардинально изменит мое будущее. Это будет новый шаг, следующая ступенька для моего дальнейшего развития. Я рад, что познакомился с "Сердцем Азовстали", и мне очень приятно, что есть такие люди. Спасибо им и непосредственно Ринату Ахметову", - говорит Михаил Вернигора.

Сюрпризом для защитника стал визит его любимого поэта Сергея Жадана. Он подарил защитнику свои книги и поздравил семью с новосельем.

"Чувство гордости за этого человека. Очень сильный мужчина. Много приходится общаться с теми, кто прошел плен. Там разные эмоции. Когда человек после такого опыта сохраняет светлую голову, это вызывает огромное уважение. Михаил уверен в себе, спокоен, уравновешен. Знает, что хочет делать дальше, видит свое будущее в Украине. Это очень сильно", - отметил писатель.

Руководитель ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова отметила, что глобальная цель программы "Дома" - создать достойные бытовые условия для защитников Мариуполя на пути полноценного возвращения к гражданской жизни и поиска новых целей.

"Программа "Дома" - это не просто обеспечение жильем. Это поддержка постоянного движения вперед, на каждом шагу. Для "Сердца Азовстали" очень важна комплексная помощь и качественный результат. Поэтому мы сопровождаем наших героев на каждом этапе их становления. К примеру, Михаил продолжает службу в Нацгвардии, помогает защитникам и защитницам, которые прошли плен и пытки. Мне очень приятно, что мы работаем почти в одном направлении. Мы и дальше будем помогать в амбициозных целях, которые он себе ставит. Для нас важно, чтобы все защитники видели свое будущее, четкий план действий по возвращении", - рассказала Ксения Сухова.

Справка: "Сердце Азовстали" является частью "Стального фронта" Рината Ахметова. Это проект комплексной помощи защитникам Мариуполя, которые защищали город с 24 февраля по 20 мая 2022 года, и их семьям. 9 ноября проект запустил новую программу "Дома", по которой квартиру получают защитники и защитницы, которые получили I или II группу инвалидности в результате боев за город и не имеют собственного жилья на подконтрольной Украине территории. Принять участие в программе можно, обратившись до 09.02.24 на горячую линию по телефону 0 (800) 600 114.