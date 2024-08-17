По словам главы ВР, через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность.

Русская православная церковь (РПЦ) в Украине будет запрещена немедленно после принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта. При этом украинские религиозные организации, которые подозревают в сотрудничестве с РПЦ, будут иметь 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, РПЦ в Украине будет запрещена - "это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закона". В то же время в отношении тех религиозных организаций, которые функционируют в Украине и "если к ним есть подозрение о какой-то аффилиации или сотрудничестве с РПЦ", будет проводиться экспертиза.

"Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак аффилиации", - подчеркнул Стефанчук.

Он уточнил, что если эти признаки обнаружат, будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций, которое, впрочем, впоследствии может быть обжаловано в судебном порядке.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде прекратившими свою деятельность", - отметил председатель ВР.

Запрет РПЦ в Украине - последние новости

Всеукраинский Совет церквей поддержал запрет РПЦ в Украине. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета церквей.

Как известно, на следующей неделе украинский парламент планирует окончательно проголосовать за законопроект, который предусматривает запрет деятельности РПЦ в Украине.

Также УНИАН сообщал, что законопроект, которым предусмотрен запрет московской церкви в Украине, может получить 230-240 голосов народных депутатов. Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат Украины, член профильного комитета ВР Владимир Вятрович.

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