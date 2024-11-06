С 1 ноября в Украине запрещено ловить рыбу в зимовальных ямах - рассказываем, каким может быть штраф за вылов рыбы.

С 1 ноября 2024 года действует сезонный запрет на рыбалку в Украине - нельзя ловить рыбу в зимовальных ямах. Рыбакам советуют быть осмотрительными и заранее узнавать, где вылов рыбы запрещен. Штрафы за нарушение могут быть внушительными.

Почему ввели запрет на вылов рыбы с 1 ноября

Ловить рыбу с 1 ноября в течение осенне-зимнего периода запрещается в зимовальных ямах - это углубленный участок дна, куда рыба отправляется зимовать. Если в таких ямах вылавливать рыбу, то это отражается на популяции негативно и в целом нарушает экосистему водоема. Чтобы этого не случилось, в таких местах рыбалка запрещается - и промышленная, и любительская.

Госрыбангенство Украины опубликовало перечень мест, где вылов рыбы запрещен - отдельно по каждому региону. Осенне-зимний запрет на рыбалку 2024 Украина вводит до периода весенне-летнего нереста следующего года.

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Но рыбачить все-таки можно - но только любителям и в специально отведенных местах. Рыбаки должны соблюдать при этом несколько правил:

ловить только на зимние удочки, спиннинги, и на поплавочные снасти;

разрешается до 7 крючков на рыбака;

запрещается использовать орудия лова с крючком, расстояние у которого от цевья до кончика жала более 10 мм.

Приманки можно использовать как природные, так и искусственные.

Какой штраф за незаконный вылов рыбы

За рыбалку в запрещенных местах действуют штрафы, указанные в ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях - это от 34 до 680 грн, в зависимости от тяжести нарушения.

Если нанесен существенный вред, то тогда отвечать придется по ст. 249 Уголовного Кодекса Украины - могут выписать штраф от 17 тыс. грн до 85 тыс. грн или наказать ограничением/лишением свободы до трех лет.

Кроме этого, рыбакам-нарушителям придется заплатить за улов согласно такс, которые прописаны в постановлении Кабмина N1042 - причем таксы указаны за один экземпляр:

карась серебристый, чехонь - 1581 грн;

сазан (карп обыкновенный) - 3 706 грн;

окунь обыкновенный - 3 162 грн;

щука - 3 468 грн;

толстолоб белый, пестрый - 3638 грн;

белый амур - 3 638 грн;

сом европейский - 5117 грн;

рак - 3 332 грн;

красноперка, плотва, густера и бычки (кроме краснокнижных) - 1564 грн;

вьюн - 68 грн;

лещ - 1649 грн;

верховодка обыкновенная - 85 грн;

ерш обыкновенный, пескарь обыкновенный - 51 грн;

судак обыкновенный - 3 587 грн.

Из приведенного списка самая "дешевая" рыбка - это ерш и пескарь (51 грн/экземпляр), а дороже всего рыбакам обойдется сом - за него такса 5117 грн.

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