Узнайте, когда заканчивается нерест в Украине 2024 и в какие даты нельзя идти на рыбалку.

Нерест - это период, когда рыба подготавливает икру для размножения, при этом вполне способна уплывать на внушительные расстояния от того места, где обычно обитает. Считается, что это время, когда нельзя ловить рыбу, подробнее о правилах читайте в материале.

Можно ли ловить рыбу в нерест в Украине

Нерест карася или других видов рыб необходим, чтобы поддерживать популяцию, а также обеспечить жизнь различных организмов, живущих в воде, и сохранить их качество. Из-за регулярного загрязнения водоемов, проведения строительных работ рядом с реками и озерами, а также неконтролируемой рыбалки многие представители челюстноротых позвоночных животных могут и вовсе исчезнуть. Именно поэтому ловля рыбы в период нереста строго запрещена, наказать за нарушения могут довольно строго.

Где нельзя ловить рыбу в Украине - локации и правила

Календарь нереста рыбы в Украине гласит, что в период с 1 апреля по 30 июня действуют определенные ограничения на рыбалку, но сроки могут меняться в зависимости от места отлова рыбы.

Видео дня

Запомните, до какого числа нельзя ловить рыбу в разных реках, лиманах, водохранилищах и озерах:

Дунай - 45 суток;

- 45 суток; озеро Сасык и другая придаточная часть реки - 60 суток;

- 60 суток; Днестр - с 15 апреля по 15 июня;

- с 15 апреля по 15 июня; Днепр (от места впадения в Днепровский лиман до пространства бывшей Каховской ГЭС с притоком Ингулец от устья до с. Большая Александровка - с 10 апреля до 15 июня);

- с 10 апреля до 15 июня); Южный Буг (от впадения в Бугский лиман до с. Голосковое) - с 5 апреля до 25 мая;

- с 5 апреля до 25 мая; Река Ингул (от устья до северной границы с. Розановка) - с 1 апреля до 30 июня.

- с 1 апреля до 30 июня. Днепровский, Бугский и Березанский лиман - с 5 апреля до 5 июня;

- с 5 апреля до 5 июня; Тилигульский, Григорьевский (Малый Аджалыкский), Дофиновский (Большой Аджалыкский), Шаболатский (Будакский), Сухой и Тузловский лиманы - с 1 мая по 15 июня;

- с 1 мая по 15 июня; Хаджибейский лиман - с 15 апреля до 15 июня;

- с 15 апреля до 15 июня; Днестровский с близлежащими плавнями - с 15 апреля по 31 июля;

- с 15 апреля по 31 июля; Днепровский по всей акватории - с 5 апреля по 5 июня, а на участке от нижней границы Днепровско-Хуторского лабаза - в полуторакилометровой прибрежной зоне, включая придаточную систему - до 15 июня;

- до 15 июня; Кучурганское водохранилище и все приднестровские озера - с 15 апреля по 15 июня;

- с 15 апреля по 15 июня; Озера и устья лиманов, соединяющие озера и лиманы с морем, и перед устьями со стороны моря и лиманов - на расстоянии 500 м в обе стороны от устья - с 1 апреля до 31 августа;

- с 1 апреля до 31 августа; Все другие водоемы Одесской, Николаевской и Херсонской областей - с 1 апреля по 30 июня;

- с 1 апреля по 30 июня; Внутренние водоемы Автономной Республики Крым - с 1 апреля до 31 мая;

- с 1 апреля до 31 мая; Бассейн Азовского моря - на период нереста во всех реках с их придаточными системами - с 1 апреля до 31 мая;

- с 1 апреля до 31 мая; Все водохранилища и озера Волынской и Ровенской областей - с 1 апреля до 10 июня;

- с 1 апреля до 10 июня; Реки, притоки и озера Закарпатской области - с 25 марта по 15 мая;

- с 25 марта по 15 мая; Днестр со всеми притоками - с 1 апреля до 10 июня;

- с 1 апреля до 10 июня; Все остальные реки и их корневые воды - с 1 апреля до 20 мая, а в придаточных - с 1 апреля до 30 июня;

- с 1 апреля до 30 июня; Киевское водохранилище - от плотины насосной станции г. Ирпень на расстоянии 3 км в обе стороны и вглубь водохранилища - с 1 ноября по 30 июня;

- с 1 ноября по 30 июня; Кременчугское водохранилище - с 1 ноября до конца весеннего запрета;

- с 1 ноября до конца весеннего запрета; Днепровское водохранилище - с 1 марта по 31 августа (на отлов на некоторых участках);

- с 1 марта по 31 августа (на отлов на некоторых участках); Карачуновское водохранилище - с 1 апреля по 31 августа (на отлов на некоторых участках).

Также стоит учитывать, что календарь нереста рыбы для Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей гласит, что запрет действует с 1 ноября до начала нерестового периода, ежегодно уточняемого приказами органов рыбоохраны.

Безопасная рыбалка - сколько килограмм разрешено поймать

Если вы не знаете, можно ли ловить рыбу во время нереста на удочку и можно ли ловить рыбу в Украине в военное время, то переживать не стоит - любительское рыболовство разрешено в период нереста. Главное - "не переходить границу" и знать, какой размер рыбы можно ловить в Украине. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины рассказало, сколько можно ловить рыбы и какого размера она должна быть.

Учтите, что если вы не дождетесь момента, когда заканчивается нерестовый период в Украине, и начнете ловить рыбу в промышленных масштабах, нарушая правила, придется понести наказание. Недобросовестный рыбак может получить штраф от 1 700 до 6 800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

Cуточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.

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