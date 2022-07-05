Работа ТЦК (бывших военкоматов) может быть парализована из-за наплыва военнообязанных.

В том случае, если военнообязанные будут массово обращаться в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) для получения разрешения на перемещение по стране, работа этих учреждений будет парализована.

Такое мнение высказал адвокат Юрий Мельник в эфире Радио НВ.

По его словам, ТЦК к наплыву за документами людей не готовы.

"Уже сейчас неоднократно мы помогаем определенным лицам, сопровождаемым в военкомат, потому что есть не единичные случаи нарушения законодательства и прав. <…> Простоять в очереди для того, чтобы только попасть в военкомат, можно не один час. Принятие такого порядка значительно увеличит наплыв людей в военкомат, что может парализовать их работу вообще", - прогнозирует эксперт.

Что этому предшествовало

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что "в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки".

Впоследствии главком ВСУ Валерий Залужный заверил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете.