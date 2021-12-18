В компании заявили, что выясняют все детали инцидента.

Клиентка "Новой почты" из города Ривне пожаловалась, что из-за технического сбоя была вынуждена заплатить за посылку дважды.

Об этом она написала на странице компании в Facebook.

"Хотите испортить себе вечер? Оплатите посылку картой на "Новая почта". Не вышло по первому платежу, завис терминал? Ничего, давайте еще и еще. А потом бац! Отказ, недостаточно средств. Почему? Потому что платеж был успешно проведен еще в первый раз. При чем с моей карты списаны деньги, но на счет ЧП не поступили", - пишет Анна Печенюк.

По ее словам, это произошло в ровенском отделении №5.

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"Получасовой консилиум сотрудников, многочисленные перезагрузки программ, фразы шепотом "Вот же первый платеж, написано успешно", "Для чего так быстро следующие делались?" и уже мне, закатывая глаза, "Вы не хотите понимать" и "Посылку вам не отдадим, не будет же работник свои деньги закладывать". В результате совещания мне было предложено оформить заявление на возврат денег", - рассказала клиентка.

В итоге, утверждает Печенюк, она осталась без 2264 гривень, посылки и искренних извинений. Она добавила, что уже подала заявление на возврат денег.

На инцидент в комментариях отреагировал представитель "Новой почты".

"Ситуация сейчас под нашим контролем находится. Мы направили запрос коллегам из финансового отдела, чтобы уточнить все детали. Искренне извиняемся за причиненные неудобства, мы будем стараться все исправить как можно быстрее", - говорится в ответе сотрудника компании.

Как сообщал УНИАН, ранее "Новая почта" обнародовала график работы отделений и адресной доставки на новогодние и рождественские праздники.

Автор: Виолетта Орлова