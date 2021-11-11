С 8 ноября невакцинированных украинцев определенных сфер занятости отстраняют от работы без сохранения зарплаты.

Отстранение работников, которые не вакцинировались от коронавируса, не противоречит закону, однако в этом процессе не обошлось без нарушений.

Об этом говорит адвокат Анна Лысенко в комментарии "Радио Свобода".

По ее словам, работодатели обязаны выполнять эту норму, поскольку приказ Минздрава и соответствующее постановление Кабмина не отменены судом.

"Если принимать во внимание Конституцию и трудовые права работников, то, действительно, речь идет об ограничении права на труд. Будет ли это основанием для отмены приказа об отстранении, и действительно ли суды станут на сторону работника, сложно прогнозировать. Это будет видно из первых судебных решений. Нарушения есть, но есть прямые нормы, которые надо выполнять", - отмечает она.

Читайте такжеВ Федерации профсоюзов отреагировали на отстранение невакцинированных от работыЭксперт пояснила, что важно соблюдение процедуры отстранения непривитых работников. Сначала нужно об этом предупредить, дать срок на выполнение и способствовать этому. В случае отказа от вакцинации этот факт стоит письменно зафиксировать, чтобы в будущем это могло стать аргументом в суде.

Обязательная вакцинация и отстранение от работы

8 ноября вступил в силу приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Это работники центральных органов исполнительной власти и их терподразделений, местных госадминистраций и их структурных подразделений, а также учреждений высшего послевузовского, профессионального, предвысшего, профессионального, дошкольного, внешкольного образования и научных учреждений, независимо от формы их собственности.

Работники вышеуказанных организаций, которые не будут иметь прививки против COVID-19, с 8 ноября отстраняются от работы без сохранения заработной платы до того момента, пока не вакцинируются.

Приказ не касается лиц, которые имеют противопоказания к вакцинации и которые предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения. Такой медицинский вывод с трехмесячным сроком действия могут также получить и люди, которые переболели COVID-19, поэтому при наличии такой справки оснований для их отстранения не будет.

Работников, которые по состоянию на 8 ноября получили по крайней мере одну дозу вакцины, также не будут отстранять от работы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован