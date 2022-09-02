Минюст будет оценивать соответствие или несоответствие приобретателя СМИ требованиям Закона о деолигархизации.

Кабинет министров внес изменения в Положение о Министерстве юстиции Украины, в соответствии с которыми Минюст получил полномочия проводить проверку деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Отмечается, что это позволит обеспечить реализацию Закона Украины "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

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"На основании обращения покупателя (потенциального покупателя) СМИ наше профильное ведомство будет проводить проверку деловой репутации такого приобретателя. То есть, будет предоставляться оценка информации о выявлении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям Закона о деолигархизации. В дальнейшем результаты такой проверки будут присылаться Совету национальной безопасности и обороны Украины и сообщаться соответствующему покупателю СМИ", – пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Как сообщал УНИАН, закон об олигархах, который предусматривал создание соответствующего реестра, был принят осенью 2021 года.

Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас под проверку на соответствие критериям, определенным так называемым "законом о олигархов", могут подпадать около 86 человек.