Ряд норм законопроекта направлены на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента.

Кабинет министров одобрил изменения в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" для защиты финансовой системы от угроз, возникающих в результате агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Законопроектом, в частности, предлагается расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений. Это касается физических лиц, являющихся гражданами России, юридических лиц, местонахождением которых является РФ, а также олигархов.

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Также предлагается расширить признаки безупречной деловой репутации отсутствием судимости за уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В случае наличия у физического лица гражданства (подданства) государства, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины, такое лицо не может занимать соответствующие должности субъекта первичного финансового мониторинга.

Кроме того, ряд норм законопроекта направлен на адаптацию законодательства в этой сфере к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Европейского парламента и Совета.

Война в Украине и FATF:

В марте руководство Верховной Рады Украины обратилось с просьбой внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Также Россию просят исключить из числа стран-членов этой организации.

В ВР отметили, что "пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает".

18 июня Россию исключили из руководящих органов FATF.

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