Подавляющее большинство обращений поступает из Киева и области.

Почти за месяц действия новых норм языкового закона к Уполномоченному по защите государственного языка обратились более шести сотен граждан из разных уголков Украины.

По словам языкового омбудсмена Тараса Кременя, с 16 января до 11 февраля он получил 605 жалоб и просьб о консультации.

«Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области — 276. В восточных, южных и западных областях Украины незначительное количество возможных нарушений. Например, Луганская область — 7, Черкасская — 6, Донецк — 4, Тернопольская — 4, Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая — по 2 обращения», — рассказал Кремень.

В основном люди обращаются из-за отсутствия украинской версии веб-сайтов интернет-магазинов и сайтов, которые предоставляют другие услуги — 281 обращение.

Читайте также"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового законаЕще 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия или ограничения в использовании государственного языка в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений — 53 — зафиксировано в Киеве.

«Продолжает поступать информация об использовании негосударственной языка некоторыми депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья, а также относительно возможных нарушений языкового законодательства в сфере образования», — отметил омбудсмен.

Закон о языке в Украине: что известно

16 января вступил в силу ряд норм закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно обслуживания потребителей на украинском языке.

В частности, языком обслуживания потребителей Украины был признан украинский язык, а информация о товарах и услугах — в том числе в интернет-магазинах и интернет-каталогах — теперь должна предоставляться на государственном языке, хотя и может дублироваться на других. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно. Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

Языковой омбудсмен рассказал о наказании для депутатов за отказ говорить на украинском.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 61,7% украинцев поддерживают норму закона об обслуживании потребителей на украинском языке, не поддерживают — 34%, а еще 4,2% не определились со своим мнением.

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Автор: Катерина Комолова