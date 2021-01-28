Закон о народовластии-референдум может состояться уже в этом году, говорит Стефанчук / УНИАН

Всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Читайте такжеОАСК отменил постановление о новом украинском правописании - истец

Он отметил, что организовать первый референдум можно будет уже после подписания законопроекта «О народовластии через всеукраинский референдум» президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины", - уточнил Стефанчук.

Закон О референдуме

  • 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.
  • Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.
  • Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
  • Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.
  • Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
  • Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк