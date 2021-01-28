26 января Верховная Рада приняла закон о народовластии через всеукраинский референдум, внесенный президентом.

Всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.

Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Он отметил, что организовать первый референдум можно будет уже после подписания законопроекта «О народовластии через всеукраинский референдум» президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины", - уточнил Стефанчук.

Закон О референдуме

26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

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Автор: Надя Пришляк