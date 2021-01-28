Всеукраинский референдум можно будет провести уже в этом году.
Об этом в Facebook написал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Он отметил, что организовать первый референдум можно будет уже после подписания законопроекта «О народовластии через всеукраинский референдум» президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Количество референдумов, которые можно проводить в течение года, не ограничено. Проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента Украины или Верховной Рады Украины", - уточнил Стефанчук.
Закон О референдуме
- 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.
- Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.
- Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.
- Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.
- Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.
- Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.
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