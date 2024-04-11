Как известно, 11 апреля Верховная Рада Украины утвердила в целом законопроект о мобилизации №10449.

Как только закон о мобилизации будет опубликован, у правительства будет месяц для того, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников, пишет "Судебно-юридическая газета".

Согласно принятому проекту закона, Кабинет министров Украины должен будет в месячный срок:

определить критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники будут подлежать бронированию;

пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований этого и принять соответствующие нормативно-правовые акты.

Кроме того, законопроект предусматривает бронирование для тех, кто работает "на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период". В том числе бронированию подлежат и конечные бенефициарные владельцы таких предприятий.

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Указывается, что соответствующее бронирование (отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации) работников предприятия должны оформлять в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

Закон о мобилизации принят - что сообщалось

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины утвердила в целом законопроект о мобилизации №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

За принятие проекта закона проголосовали 283 народных депутата (при необходимых минимум 226).

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