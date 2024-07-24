При этом, подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным.

С 24 июля отдельные зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин.

Как сообщила пресс-служба паспортного сервиса, для получения услуг указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны "Резерв+" с помощью QR-кода.

Отмечается, что подтверждение наличия действительных военно-учетных документов является обязательным.

Видео дня

"Осуществить подачу заявлений-анкет на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и Милане (Италия)", - заявили в ГП "Документ".

Перечень услуг для граждан в зарубежных подразделениях:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с окончанием срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности).

Загранпаспорта для мужчин

В апреле Кабинет министров принял решение о том, что военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины исключительно на территории Украины. Об этом говорится в постановлении № 443 от 23 апреля 2024 года.

В МИД тогда объяснили, что это постановление об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС по заявлениям, полученным ГП "Документ".

"Консульские услуги МИД предоставляются гражданам Украины в зарубежных дипломатических учреждениях, а именно в посольствах, генеральных консульствах и консульствах Украины. ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Это отдельное государственное предприятие, входящее в сферу управления Государственной миграционной службы Украины", - говорилось в заявлении.

Вас также могут заинтересовать новости: