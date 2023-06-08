Правоохранители задокументировали передачу и получение должностным лицом 30 тыс. грн.

Директора киевского "Гидропарка" разоблачили на получении неправомерной выгоды и задержали: по данным следствия, он требовал взятку за разрешение на размещение каруселей.

Об этом речь идет в сообщении на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook. Согласно сообщению, при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды был разоблачен директор коммунального учреждения " Парк культуры и отдыха "Гидропарк" (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

"По данным следствия, директор коммунального учреждения, которое подчиняется Департаменту культуры КГГА, выдвинул требование представителю частного общества о предоставлении ему неправомерной выгоды за предоставление разрешения на размещение в парке детских каруселей", - отметили в прокуратуре.

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Так, в ходе контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу и получение должностным лицом 30 тыс. грн по договору.

"В дальнейшем предприниматель должен был платить лично руководителю парка еще 20 тыс. грн ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 июня во время получения указанной суммы чиновника задержали. Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Взяточничество в Киеве

В начале 2022 года задержали Владислава Трубицына, который возглавлял одну из постоянных комиссий Киевсовета. Ему объявили о подозрении по делу о получении 1,39 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Трубицына взяли под стражу с альтернативой залога в 9 млн 886 тыс. грн.

16 мая он не явился на судебное заседание по делу. По данным следствия, 13 мая Трубицын пересек границу Украины.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об объявлении Трубицына в международный розыск.

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