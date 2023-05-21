Мужчину так разозлила просьба перейти на украинский язык, что он разразился пропагандистским бредом.

В одном из кафе Черновцов разгорелся языковой скандал - посетитель устроил эмоциональный спор с персоналом заведения из-за отказа в обслуживании русскоязычных клиентов.

Видео инцидента появилось в сети. Местные паблики пишут, что работница заведения отказалась обслуживать клиента, общавшегося на русском языке. Впрочем, у него был" железный аргумент", мол"какая разница, кто на каком языке говорить".

"Какая разница, кто на каком (языке - УНИАН) говорить. Главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце ... если я родился в 1979-м году, что мне сделать?", - заявил мужчина.

Во время спора посетитель также заявил, что Одесса и Харьков якобы "российские регионы". К удивлению работника кафе мужчина ответил на русском языке: "А какие? Там все на русском языке говорят".

Последние языковые скандалы в Украине

К сожалению, во время войны языковые скандалы в Украине не прекращаются. 10 апреля стало известно, что в Одессе разгорелся языковой скандал из-за русской песни в магазине. Девушка попросила администрацию выключить русскую музыку, поскольку в стране война. В свою очередь женщина заявила, что всегда слушает русскую музыку, поэтому выключать ее по просьбе посетительницы не будет, ведь магазин считает своей собственностью, а не общественным местом.

Перед этим похожий инцидент произошел в Броварах. В магазине отказались обслуживать клиентку на украинском языке. Свое нежелание сотрудники мотивировали тем, что они русскоязычные.

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