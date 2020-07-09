"Есть проблема с преподаванием": новый языковой омбудсмен рассказал о своих задачах

Чиновник отметил, что свои задачи он обсуждал на совещании в среду после вступления в должность.

Новоназначенный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о своих первоочередных задач.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что следует начать мониторинг соблюдения языкового законодательства.

"Нужно, чтобы Кабмин как можно скорее утвердил государственную программу развития и поддержки государственного языка, как это предусмотрено законом. Это должно было произойти еще полгода назад. В то же время нужно провести мониторинг соблюдения языкового законодательства", - отметил омбудсмен.

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Креминь отметил, что данные задачи он обсуждал на совещании в среду после вступления в должность.

"Это те параметры, о которых мы говорили ... Было много вопросов по поводу рекомендаций "Венецианской комиссии" по поводу тех законодательных инициатив, которые обсуждаются в различных профильных комитетах в части языка обучения, получения образования для поступающих в высшие учебные заведения с оккупированных территорий. Эти параметры будут максимально выравниваться только тогда, когда будет максимально профессионально повышаться как статус государственного языка, так и обычный уровень владения им", - отметил он.

Также языковой омбудсмен заявил, что в Украине сегодня существует проблема с качеством преподавания украинского языка, и тому пример - результаты проведения ВНО в последние годы.

"Много жалоб было на преподавание языка в Закарпатье, на Николаевщине. Эти вещи будут обсуждаться с профильными комитетами. Я буду готов помочь своим коллегам в Верховной Раде, как и нашей молодежи, чтобы быть конкурентными в Украине", - отметил Креминь.

Напомним, что 27 ноября 2019 Кабинет министров назначил уполномоченным по защите государственного языка Татьяну Монахову. 6 мая Монахова уволилась по собственному желанию. Причиной она назвала отсутствие финансирования и невозможность создать секретариат языкового омбудсмена.

8 июля Кабинет министров назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите украинского языка. Новый омбудсмен является профессором Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования. В 2014-19 годах Креминь был депутатом Верховной Рады от партии "Народный фронт".

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