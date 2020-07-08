Правительство назначило языкового омбудсмена

За создание Секретариата со штатом до 50 человек проголосовали две недели назад.

Кабинет министров назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

За создание Секретариата со штатом до 50 человек проголосовали две недели назад, уточнил министр.

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Сам Кремень в комментарии УП. Жизнь ранее рассказал, что по образованию является учителем украинского и иностранного языков. В 2014 году он стал председателем Николаевского областного совета.

Кроме того, с 2014 по 2019 года был народным депутатом Рады и возглавлял подкомитет по вопросам среднего и общего образования.

Кремень, среди прочего, заявил, что Украине нужна Государственная программа содействия освоению государственного языка.

«Я вижу это в том, что надо максимально способствовать ее распространению и распространению реализации творческих инициатив, обязательное начало бесплатных курсов по изучению украинского. Такая практика во многих регионах есть. Это так называемые волонтерские курсы, но я думаю, что здесь со стороны государства должна быть максимальная поддержка», – уточнил Кремень.

Как сообщал УНИАН, в апреле уполномоченный по защите украинского языка Татьяна Монахова заявила, что уходит с должности. Чиновница рассказала, что за время работы не было создано секретариата омбудсмена и профинансировано его деятельность.

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